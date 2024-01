Castramóvel terá retorno das atividades no dia 20 de fevereiro - Foto: Prefeitura de Areal

Publicado 29/01/2024 18:21

Areal - As atividades do Castramóvel Pet Feliz retornam no dia 20 de fevereiro em Areal. O trabalho será retomado após recesso operacional e os agendamento de procedimentos devem ser feitos através do site da prefeitura.

Segundo a Secretaria de Agricultura, durante a pausa, foram feitos esforços para aprimorar o serviço, como investimentos em treinamentos especializados, atualizações de equipamentos e práticas inovadoras que geram qualidade superior no atendimento.