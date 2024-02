Equipe da PRF realizou o acompanhamento da procissão. - Foto: Divulgação/PRF

Publicado 24/02/2024 19:15

Areal - Na manhã deste sábado (24), policiais rodoviários federais participaram de uma procissão de três quilômetros na BR-040 em Areal. A ação contou com a presença de aproximadamente 120 pessoas.

A procissão da Paróquia de Areal durou aproximadamente 2 horas com um trajeto de até quilômetros até o distrito de Alberto Torres. A equipe realizou sinalização e orientação de trânsito com interdição da faixa próxima ao acostamento visando a segurança viária e sucesso do evento.