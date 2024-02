Cursos serão realizados no Ciafete. - Foto: Reprodução

Publicado 18/02/2024 12:42

Areal - As matrículas dos inscritos para os cursos de qualificação profissional da Faetec que ocorrerão no Ciafete se encerram na sexta-feira (23). As vagas devem ser garantidas da secretaria da Faetec, das 5h Às 18h.

Para os interessados que não participaram do processo seletivo, há vagas para cursos com o mesmo prazo final de inscrições. Atualmente, os cursos disponíveis são: vendedor, assistente de pessoal, organizador de eventos, organizador de festas temáticas, agente de recepção e reserva em meios de hospedagem e agentes de informações turísticas.

Mais informações estão disponíveis no WhatsApp (24) 99996-4168.