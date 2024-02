Mamógrafo móvel oferece grande ofertas de exames para mulheres. - Foto: Governo do Estado do Rio de Janeiro

Publicado 23/02/2024 18:40

Areal - O Mamógrafo Móvel da Secretaria de Estado de Saúde está disponível em Areal até a próxima segunda-feira (26). Em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, o equipamento oferece exames de mamografia e ultrassonografia para moradores do município.

O mamógrafo realiza diversos tipos de ultrassonografias, como transvaginal, pélvica, de mama e tireoide. Os exames serão realizados diariamente, das 8h às 17h, e o agendamento pode ser feito presencialmente na Central de Regulação, localizada à Praça Duque de Caxias, 39, no prédio da Prefeitura.



O atendimento é realizado por demanda espontânea para pacientes com pedido médico do Sistema Único de Saúde, de acordo com a disponibilidade da agenda da Central de Regulação. O Mamógrafo Móvel oferece exames digitais de mamografia e ultrassonografia exclusivamente para pacientes do SUS, como parte do eixo móvel do Centro Estadual de Diagnóstico por Imagem, Rio Imagem. O objetivo é contribuir para o diagnóstico precoce do câncer de mama, que é o tipo mais comum entre as mulheres no Brasil, além de outras doenças que afetam a população feminina.

Para realizar os exames, é necessário levar documento original de RG, CPF, Cartão do SUS, comprovante de residência e o pedido médico. Os resultados das ultrassonografias serão entregues imediatamente após a realização do exame. Já os laudos das mamografias serão disponibilizados na Secretaria Municipal de Saúde em até 15 dias úteis e, posteriormente, enviados para as Unidades de Saúde da Família (USF) mais próximas do paciente.