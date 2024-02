Reunião será realizada na terça-feira. - Foto: Divulgação/Prefeitura de Areal

Reunião será realizada na terça-feira.Foto: Divulgação/Prefeitura de Areal

Publicado 24/02/2024 11:32

Areal - Na próxima terça-feira (27), às 18h, no Ciafete, ocorre a primeira audiência pública do Plano Diretor Participativo de Areal. No evento, serão explicados os objetivos, suas etapas de elaboração e como a população será envolvida.

De acordo com a Prefeitura de Areal, a participação da população no Plano Diretor Participativo é essencial, pois ele estabelece as diretrizes para o desenvolvimento urbano e rural do município.



Confira as datas das oficinas participativas que serão realizadas nos bairros:

28/02 às 17h - Colégio Estadual CBPM Elisangela Bessa Cordeiro (antigo CIEP 429) – Rua João Pedro da Silveira 30, Centro

29/02 às 18h - Escola Municipal Manoel Baptista de Andrade – BR-040, km 44, Cedro

01/03 às 18h - Escola Estadual Municipalizada Alberto Torres – Avenida Jorge Luiz dos Santos 229, Alberto Torres

02/03 às 09h - Escola Municipal Donária Maria Barbosa – Estrada BR-040, Fazenda Boa Esperança

02/03 às 14h - Escola Estadual Municipalizada Joaquim Vital Vieira – Rua São Silvestre 36, Fazenda Velha