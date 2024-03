Publicado 19/03/2024 15:12

Areal - O Senar Rio, em parceria com o Sindicato Rural de Paraíba do Sul e a Secretaria de Agricultura, promove, neste mês, um curso certificado de equideocultura - rédeas em Areal. O curso irá ocorrer de 25 a 29 de março, das 8h às 17, no Haras FB2A, no km 41 da BR-040, na Concha da Lua.

Com conteúdo teórico e prático o curso irá ensinar fundamentos de montaria em rédeas, manobras avançadas, equitação clássica e bem-estar animal. As vagas são limitadas.

As inscrições devem ser feitas na Secretaria de Agricultura de Areal.