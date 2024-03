Dupla Fred e Gustavo irá se apresentar. - Foto: Divulgação/Prefeitura de Areal

Publicado 11/03/2024 14:47 | Atualizado 11/03/2024 14:51

Areal - No próximo domingo (17), no Parque da Julioca, irá acontecer mais uma Feira de Produtos de Areal, promovida pela Secretaria de Agricultura. O evento irá acontecer das 10h às 21h.

As atrações incluirão artesanato, arte e cultura, dança, gastronomia, música, lanches rápidos, etc. Além disso, será realizada mais uma feira de adoção de animais.

Musicalmente, as atrações serão Fred e Gustavo, Banda Star Me UP, com tributo ao Rolling Stones, Vibe Arriscada e Santo de Casa.