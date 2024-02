Diversas pessoas estiveram na audiência. - Foto: Divulgação/Prefeitura de Areal

Publicado 29/02/2024 15:19

Areal - A primeira audiência do Plano Diretor Participativo (PDP) de Areal foi realizada, na terça-feira (27), no Teatro Fernando Carneiro, no Ciafete. Com a presença de representantes da Prefeitura, Câmara de Vereadores e da sociedade civil, a equipe da Arcadis, empresa especializada contratada – sem custos para o município - para conduzir os trabalhos, deu início a este importante processo.



Na audiência os objetivos, metodologia e etapas do PDP foram apresentados, além da ênfase na importância do plano como guia para o desenvolvimento urbano e rural do município, com ênfase na participação da população. O calendário das oficinas participativas também foi divulgado.

A população pode visitar o Espaço PDP, localizado na Secretaria de Obras, Infraestrutura e Saneamento, na Praça Duque de Caxias, 39, no prédio da prefeitura.