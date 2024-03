Assembleia foi realizada na última quinta-feira. - Foto: Divulgação

Publicado 13/03/2024 15:49 | Atualizado 13/03/2024 16:19

Areal - O Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro (Iterj) realizou uma assembleia no bairro Alto Pará, focada em garantir o direito à moradias na comunidade. A assembleia, realizada na última semana, reuniu moradores, autoridades e representantes do bairro.

Os principais pontos debatidos foram: o andamento do processo de regularização fundiária de interesse social, iniciado em outubro de 2023; o esclarecimento de dúvidas de moradores; e a apresentação do projeto de regularização, que visa legalizar todos os imóveis do Alto Pará.

Realizada na Escola Municipal Renato Feo de Almeida, a assembleia foi conduzida pelo Presidente do Iterj, Robson Claudino, e contou com a presença de Jair Brandão, presidente do instituto, Manoel Ribeiro, presidente da associação de moradores do Alto Pará, além de autoridades municipais.