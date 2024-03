Cerimônia de entrega do carro. - Foto: Divulgação

Publicado 26/03/2024 21:40

Areal - O Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), entregou um novo automóvel ao município de Areal. A cerimônia de entrega ocorreu nesta segunda-feira (25), e foi conduzida pelo Governador Cláudio Castro e pela Secretária de Estado, Rosângela Gomes.

Na oportunidade, o Secretário Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação, Álvaro Freitas, expressou sua gratidão pelo apoio: "O Governo do Estado sempre esteve atento às necessidades dos municípios no desenvolvimento de ações e serviços dessa pasta. A aquisição deste veículo contribuirá ainda mais para o trabalho junto à população em vulnerabilidade social, fortalecendo a parceria com o município de Areal".

Além do Vice-prefeito, Laerte Calil de Freitas, e do Deputado Hugo Leal, responsável pela emenda que viabilizou a aquisição do veículo, também estiveram presentes à cerimônia a Diretora da Proteção Social Básica e Especial, Vânia Gomes, bem como representantes da sociedade civil.