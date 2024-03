Moradores receberam título de propriedade. - Foto: Divulgação

Publicado 27/03/2024 10:18

Areal - Na noite desta terça-feira (26), ocorreu a entrega dos títulos de propriedade dos imóveis a moradores do bairro Alto Pará. A cerimônia marcou o encerramento da luta pela regularização das casas da comunidade.

"Finalmente, os moradores do Alto Pará têm garantido o direito legítimo à moradia digna. Eu conheço essa realidade de perto. Sei o quanto cada um de nós esperou por este momento", destacou o prefeito, que ainda anunciou a construção de uma praça no bairro.

A cerimônia contou com a presença do Presidente do ITERJ - Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro, Robson Claudino, da Diretora Mariana Felippe, e do Deputado Estadual Jorge Fellipe Neto, que foram recebidos pelo Prefeito do Município, Gutinho Bernardes, pelo Vice-prefeito, Laerte Calil de Freitas, pela Secretária de Obras, Isabela Bernardes, além do Presidente da Associação de Moradores Alto Pará, Manoel Ribeiro, e representantes da Câmara Legislativa.