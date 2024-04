O quebra-cabeças colorido é o símbolo do autismo - Oberholster Venita - Pixabay - Creative Commons

Publicado 31/03/2024 22:47

Areal - Nesta terça-feira (2), Dia Mundial de Conscientização do Autismo, a Prefeitura de Areal irá promover uma série de atividades para a comunidade. As ações serão focadas em conscientização e inclusão social em todos os aspectos da vida.

O dia terá atividades para autistas e suas famílias, culminando com um bate-papo aberto e inclusivo com pais de crianças com TEA, jovens e adultos autistas e toda a comunidade. Como facilitadores do evento, médicos, psicólogos, neuropsicólogos, fonoaudiólogos, nutricionistas e convidados estarão presentes para conduzir as atividades.

O evento irá ocorrer no Ciafete, na Rua Dr. João da Veiga Soares, 60, no Centro, das 9h às 11h30 e das 14h às 16h.