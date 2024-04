Alunos participaram do projeto. - Foto: Divulgação

Publicado 04/04/2024 21:55

Areal - Foi iniciada, em Areal, a construção e implementação de hortas nas dependências das escolas públicas do município. A ação é baseada na Lei 1.115/2021, que instituiu o programa Horta nas Escolas, que visa otimizar a educação alimentar e aumentar o contato de alunos com a terra e com plantas.

Valorizando a produção de alimentos livres de agrotóxicos, a ação teve início na Escola de Educação Especial Dr. Edmur Polito, e deve ser ampliada nas demais escolas da rede pública do município.

O Programa Horta nas Escolas deve ser expandido para todas as instituições de ensino da rede pública do município, buscando o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes.