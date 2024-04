Espaço terá prática de Beach Tennis. - Foto: Divulgação/Prefeitura de Areal

Publicado 15/04/2024 19:35

Areal - No último sábado (13), a Prefeitura de Areal entregou duas áreas de lazer e atividades físicas para a população. A ação ocorreu, ainda, em comemoração aos 32 anos da emancipação do município.

Na Vila Adelaide, o projeto Follow The Future, da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Rio de Janeiro, irá proporcionar aulas gratuitas de Beach Tennis para crianças, adolescentes e adultos, em uma quadra de areia, equipada com bolas e raquetes. Uma segunda praça foi inaugurada na comunidade do Alto Pará, oferecendo balanços, playground e mesas para encontros familiares e diversão infantil.

As cerimônias de inauguração contaram com a presença do Presidente do Iterj, Robson Claudino, da Diretora Mariana Felippe, do Gerente de Projetos, Philipe Quintas, do Deputado Estadual Jorge Felipe Neto, e do Secretário de Estado de Esporte e Lazer, Rafael Picciani, juntamente com o Prefeito Gutinho Bernardes, o Vice-prefeito Laerte Calil de Freitas, o Presidente da Associação de Moradores do Alto Pará, Manoel Ribeiro, o líder comunitário Robinho da Vila, e representantes da Câmara Legislativa de Areal.