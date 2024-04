Palestra teve diversos produtores presentes. - Foto: Divulgação/Prefeitura de Areal

Palestra teve diversos produtores presentes.Foto: Divulgação/Prefeitura de Areal

Publicado 17/04/2024 13:59

Areal - Em parceria com a Emater-Rio, a Secretaria de Agricultura de Areal promoveu um dia especial em apoio à agricultura familiar. O evento foi realizado nesta terça-feira, no Ciafete, reuniando produtores e especialistas de diversos municípios da região.

O dia foi focado em oferecer um panorama dos programas de fomento à agricultura em Areal, por meio de palestras ministradas pelo vereador Samuel Sanseverino, ex-secretário municipal de Agricultura, e pelo técnico Junior Florenzano, da Emater-Rio. Eles compartilharam as iniciativas da Sscretaria para apoiar os produtores locais, contando com o prestígio da presença dos diversos núcleos da Emater Rio.

A programação também contou com diversas palestras, em complemento às demais apresentações. Fatima Trombini, gestora ambiental e ecochef, trouxe suas experiências e conhecimentos sobre a elaboração de derivados. Denilson Caetano, da Frutificar Seappa RJ, compartilhou dicas para aprimorar a qualidade, oferecendo insights práticos aos participantes. Ricardo Ocasa, da Itafert, enfatizou a importância da adubação orgânica para promover uma prática sustentável e de alta qualidade, destacando os benefícios associados a essa abordagem. Por fim, Jonysson Pitanga, da Emater-Rio, abordou a segurança no campo, destacando os riscos na lavoura e a importância do uso correto de EPIs para proteger os trabalhadores.