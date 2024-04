Palestra será no Salão do Idoso. - Foto: Divulgação/Prefeitura de Areal

Palestra será no Salão do Idoso.Foto: Divulgação/Prefeitura de Areal

Publicado 24/04/2024 13:40

Areal - No dia 30 de abril, terça-feira, a Prefeitura de Areal irá realizar uma palestra sobre planejamento financeiro familiar. O evento, que acontecerá às 19h no Salão do Idoso, na Rua Maria Avena do Carmo, 108, no Delícia, tem entrada gratuita e não precisa de inscrição prévia.

A palestra será dada por João Carlos, que é contabilista, consultor em gestão de negócios, empreendedor e palestrante em assuntos motivacionais, treinamento empresarial e orçamento doméstico. No evento, serão abordados os seguintes temas:

• Como criar um orçamento familiar realista e eficaz;

• Como identificar e eliminar gastos desnecessários;

• Como investir seu dinheiro para alcançar seus objetivos;

• Como melhorar seu relacionamento com o dinheiro e com sua família.