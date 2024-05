16ª Rio Artes. - Foto: Divulgação/Prefeitura de Areal

16ª Rio Artes.Foto: Divulgação/Prefeitura de Areal

Publicado 30/04/2024 17:49

Areal - A Prefeitura de Areal, por meio da Secretaria de Agricultura, realizou uma caravana com 15 artesãos e artistas plásticos para a 16ª Rio Artes. Organizada pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, sob o tema 'A Feira da Economia Criativa', o evento destacou a riqueza do artesanato regional, valorizando artistas e impulsionando a capacitação técnica dos artesãos locais.

"A presença no evento foi uma excelente oportunidade para que os artesãos arealenses vissem de perto o trabalho de outros artistas, apreciando técnicas diversas, e tivessem acesso a informações sobre o que está sendo feito em todo o Estado, ampliando assim seu horizonte criativo", afirmou Vinícius Senra, secretário de Agricultura.