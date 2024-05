Encontro com fazedores de Areal. - Foto: Divulgação/Prefeitura de Areal

Encontro com fazedores de Areal.Foto: Divulgação/Prefeitura de Areal

Publicado 07/05/2024 19:16

Areal - Nesta quarta-feira, o Conselho de Cultura de Areal irá promover um encontro aberto com os fazedores de cultura do município. O evento irá ocorrer no Teatro Fernanda Carreiro, no Ciafete, a partir das 18h.

No encontro, serão discutidos temas como a agenda para o ano, além de ser um espaço aberto para as demandas das comunidades criativas locais. A Lei Aldir Blanc 2 também estará em pauta.

O encontro será na Rua Dr. João da Veiga Soares 60, no Centro.