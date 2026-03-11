Mulheres homenageadas pelos vereadores - Foto: Divulgação

11/03/2026

Areal - A Câmara Municipal de Areal realizou, na última segunda-feira (09), a cerimônia de entrega da Comenda Mulher do Ano – Izabel Carvalho Roux Lima, homenageando mulheres que se destacam por sua atuação, dedicação e relevantes serviços prestados ao município.

Durante a solenidade, foram agraciadas com a honraria as seguintes homenageadas: Clarice Botelho, Érica Soares do Espírito Santo, Valdirene Paulino Neves, Eni de Oliveira Lourenço, Vânia Camilo Ferreira, Jussara Fernandes Jardim Álvares, Ione da Silva Oliveira, Sarah Poncio Silva de Souza e Maria Beber de Oliveira.

Cada uma das homenageadas recebeu a condecoração das mãos dos Vereadores Álvaro Freitas, Itamar da Ambulância, Samuel Sanseverino, Valter Luís, Danilo Gouvêa, Luís da Papelaria, Felipinho Barros, Robinho da Vila e Santana da Verdura, em reconhecimento às suas contribuições para o desenvolvimento social e comunitário de Areal.

A Comenda Mulher do Ano – Izabel Carvalho Roux Lima presta homenagem à memória da primeira-dama do município, simbolizando o reconhecimento às mulheres que, com trabalho, dedicação e compromisso, colaboram para o crescimento e o fortalecimento da cidade.