Areal teve caso confirmado de meningite - Foto: PMA

Areal teve caso confirmado de meningiteFoto: PMA

Publicado 09/04/2026 19:54 | Atualizado 09/04/2026 19:57

Areal - A Prefeitura de Areal confirmou um caso de meningite em uma criança no município. Segundo a Secretaria de Saúde e da Vigilância Epidemiológica, desde a notificação, "todas as medidas preconizadas pelos protocolos do Ministério da Saúde foram imediatamente adotadas, com monitoramento contínuo do caso e articulação com as equipes de referência".

Em comunicado, a prefeitura afirmou que a criança está recebendo a assistência necessária e que ainda aguarda a identificação do causador da doença, através de exames laboratoriais.