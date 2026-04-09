Areal teve caso confirmado de meningiteFoto: PMA
Areal - A Prefeitura de Areal confirmou um caso de meningite em uma criança no município. Segundo a Secretaria de Saúde e da Vigilância Epidemiológica, desde a notificação, "todas as medidas preconizadas pelos protocolos do Ministério da Saúde foram imediatamente adotadas, com monitoramento contínuo do caso e articulação com as equipes de referência".
Em comunicado, a prefeitura afirmou que a criança está recebendo a assistência necessária e que ainda aguarda a identificação do causador da doença, através de exames laboratoriais.
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