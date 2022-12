Linhas que atendem distritos de Arraial do Cabo serão mantidas - Divulgação

Linhas que atendem distritos de Arraial do Cabo serão mantidasDivulgação

Publicado 29/12/2022 13:26

Representantes de Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos, e da empresa Salineira se reuniram na manhã desta quarta-feira (28), para tratar da continuidade na prestação de serviços dos ônibus coletivos que atendem os distritos. Na tarde de terça-feira (27), a empresa emitiu uma nota informando que suspenderia as linhas 340 e 341 no dia 31 de dezembro.

Na reunião, ficou acordado que o serviço será mantido até que haja novo processo licitatório para contratação de transporte que atenda Monte Alto, Figueira e bairros adjacentes. De acordo com o Chefe de Gabinete, Bernardo Alcântara, a reunião foi solicitada pelo Prefeito Marcelo Magno para resolver a situação e tranquilizar os moradores que ficaram preocupados após o comunicado da Salineira.

O Governo Municipal reforça que o diálogo sempre será mantido para garantir o bem-estar da população, além de prezar por melhorias na prestação de serviços das empresas que possuem contrato com o município. Além disso, o governo entende que o transporte público deve ser tratado com responsabilidade e prioridade, por isso já estuda novos projetos na área para atender as demandas dos moradores, principalmente nos distritos.

O encontro aconteceu no gabinete da Prefeitura e estiveram presentes, além de Bernardo Alcântara, os Procuradores do Município cabista, Milena Alcântara e Daniel Assumpção; o Diretor Administrativo da Salineira, Gerson Luiz Geraldo juntamente com a equipe.