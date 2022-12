Veículo foi encontrado na madrugada desta terça-feira (27) - Ludmila Lopes (RC24h)

Veículo foi encontrado na madrugada desta terça-feira (27) Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 27/12/2022 16:03

Uma motocicleta foi recuperada por uma equipe da Guarda Municipal de Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos, na madrugada desta terça-feira (27). O veículo havia sido furtado no município durante a noite de segunda (26).

Segundo a ocorrência, o fato se deu após o proprietário do veículo procurar a GCM, dando conta de que teria sido informado de que sua motocicleta furtada havia sido abandonada em uma estrada de terra no sentido do bairro Monte Alto. O local é conhecido como ‘estrada do lixão’.

Diante dos fatos, agentes da Guarda Municipal foram até o local e encontraram o veículo. Posteriormente, todos foram para a 132ª DP (Arraial do Cabo), onde o fato foi registado e a motocicleta devolvida para o seu proprietário.