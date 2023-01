Golfinhos dão show em Arraial do Cabo - Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 24/01/2023 20:07

Um grupo de mais de 10 golfinhos chamou atenção de turistas que faziam um passeio de barco na manhã desta terça-feira (24), em Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos. Os animais deram um show ao subirem até a superfície e nadarem próximo à embarcação.



Segundo ambientalistas, a passagem de golfinhos por Arraial do Cabo nesta época do ano é comum, quando eles costumam migrar do Sul para o Norte do país. Os especialistas orientam que as pessoas devem interferir o menos possível na rotina dos animais, incluindo não alimentá-los, e evitar se aproximar deles.



Imagens: Gabriel Guimarães.