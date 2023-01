Rubinho Oliveira e Paulinho Moska - Internet

Publicado 20/01/2023 17:57

Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos, ganhou uma trilha sonora especial durante o mês de janeiro. Além do barulho do mar, toda sexta-feira e sábado deste mês acontece o Verão Musical. O projeto reúne artistas locais e nomes consagrados na MPB, em apresentações acústicas no palco montado na Praça do Cova.

Nesta sexta-feira (20), a partir das 21h, Rubinho Oliveira embala a noite de turistas e moradores com músicas que marcaram a cultura brasileira.

No sábado (21), Paulinho Moska fecha a segunda semana do evento em grande estilo. O cantor e compositor sobe ao palco às 21h30, tocando seus maiores sucessos.