Arraial do Cabo inicia o cadastramento para o transporte público universitárioDivulgação

Publicado 18/01/2023 18:51

Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos, iniciou, nesta terça-feira (17), o cadastramento para o transporte universitário que atende os estudantes cabistas matriculados em universidades de Cabo Frio. O cadastro deve ser realizado em um dos Centros de Referência de Assistência Social do município, no horário de 9h às 16h.

Para novos cadastros, é necessário apresentar cópia do RG, CPF, comprovante de residência, uma foto 3×4, declaração da faculdade e a grade do curso. Já para os estudantes que já utilizavam o serviço, é solicitada a apresentação da declaração da faculdade e grade do curso.

Confira os dias de atendimento do CRAS de cada bairro:

Monte Alto = Terça-feira

Central = Quarta-feira

Figueira= Quinta-feira

Horários e locais de saída dos ônibus:

18h – Em frente ao Estádio Barcelão, no Centro

17h:30 – Saída da entrada do Caiçara

17h:40 – Passa por Figueira

18h – Passa por Monte Alto