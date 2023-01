Ele foi encaminhado para a 132ª DP, autuado e apreendido por crime análogo ao tráfico de drogas. - Letycia Rocha (RC24h)

Ele foi encaminhado para a 132ª DP, autuado e apreendido por crime análogo ao tráfico de drogas.Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 16/01/2023 15:56

Um adolescente de 15 anos foi apreendido com drogas na madrugada deste domingo (15) na Prainha, em Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos.

De acordo com a ocorrência, a Polícia Militar recebeu informações sobre o elemento com uma sacola em mãos e vendendo entorpecentes. Após um cerco tático, o menor foi capturado com um outro adolescente em um beco. Com ele, os agentes encontraram 26 pinos de cocaína e R$ 37 em espécie. Ao ser indagado, o criminoso confessou a PM que possuía mais quatro frascos de loló em casa.

Ele foi encaminhado para a 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP), autuado e apreendido por crime análogo ao tráfico de drogas.