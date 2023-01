Homem perde movimentos das pernas e braços após mergulhar de cabeça em Arraial do Cabo - Divulgação

Publicado 18/01/2023 13:49

Um homem de 30 anos acabou ficando tetraplégico após sofrer um acidente ao mergulhar na Lagoa de Araruama, no trecho que fica na Ponta do Alcaíra, em Arraial do Cabo, no último domingo (15).

Ele, que é morador de Araruama, bateu de cabeça no fundo da laguna após saltar de uma altura de dois metros.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e a vítima encaminhada para o hospital municipal de Arraial do Cabo. Ele estava lúcido e orientado, mas não sentia os braços e pernas.

Diante da gravidade da situação, o homem foi encaminhado para o Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama. Lá, foi constatado que o homem sofreu uma fratura grave na quinta vértebra da coluna cervical.

Após a constatação do problema, a vítima passou por uma cirurgia. Ela segue internada na UTI nesta terça-feira (17).

SOBRE ESSE TIPO DE LESÃO

Este tipo de lesão na medula cervical pode gerar uma paralisia permanente, além de gerar riscos de vida para a vítima.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Coluna (SBC), acidentes deste tipo são a segunda maior causa de lesões medulares no verão. É estimado que, nesta época, por volta de dez pessoas fiquem paraplégicas o tetraplégicas a cada semana no Brasil após sofrer acidentes deste tipo.

Ainda conforme a SBC, a maioria das vítimas, chegando a 90% dos casos, são homens entre 10 e 25 anos.

No restante do ano, este tipo de acidente cai para o quarto lugar entre as maiores causas lesões medulares, ficando atrás de acidentes de trânsito, violência urbana e quedas.

Para que este tipo de acidente não ocorra, a orientação é que o indivíduo jamais mergulhar de cabeça em locais que não conhece, principalmente após ingerir bebidas alcoólicas.