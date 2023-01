A ocorrência foi registrada na 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP). - Letycia Rocha (RC24h)

A ocorrência foi registrada na 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP).Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 19/01/2023 13:48

Um homem acusado de envolvimento com o tráfico de drogas morreu após uma troca de tiros com a Polícia Militar no início da madrugada desta quinta-feira (19) no Morro da Cabocla, em Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos.

De acordo com a ocorrência, uma guarnição realizava um patrulhamento pela comunidade quando receberam informações de que quatro elementos estavam vendendo entorpecentes e munidos de arma de fogo na localidade conhecida como Final Feliz. Em diligência, os agentes foram recebidos a tiros e revidaram, dando início a um confronto.

Ao cessar fogo, um dos envolvidos, identificado como P.F.C.D., de 28 anos, foi encontrado caído ao solo ao lado de um revólver calibre 38 e uma mochila com 57 pinos de cocaína, 27 buchas de skunk, 17 buchas de maconha, duas balanças de precisão, um aparelho celular e um caderno de anotações do tráfico de drogas.

O homem foi socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos, indo a óbito. A ocorrência foi registrada na 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP).