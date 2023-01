O caso será investigado pela Secretaria do Ambiente e Saneamento - Divulgação

Publicado 20/01/2023 13:56

Uma área de aproximadamente cinco campos de futebol foi danificada nesta quinta-feira (19), após um incêndio de grandes proporções atingir o Parque Estadual da Costa do Sol, na altura do bairro Pernambuca, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos.

Boa parte da vegetação e a vida de animais foram preservados graças a ação rápida de 20 agentes, segundo a prefeitura.

A ação, que durou 4 horas, contou com a participação de brigadistas da Guarda Ambiental e Marítima e o Grupamento Operacional da Secretaria do Ambiente e Saneamento de Arraial do Cabo, agentes Guarda-parques do INEA e um salva-vidas da Secretaria de Segurança Pública do município.

O caso será investigado pela Secretaria do Ambiente e Saneamento. Crimes ambientais devem ser denunciados pelo número (22) 99936-1255.