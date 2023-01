Criminoso furta TV e ventilador em casa de Arraial e acaba preso - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 24/01/2023 13:21

Um homem foi preso após furtar uma TV e um ventilador na noite desta segunda-feira (23) no distrito de Figueira, em Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos.

Conforme a Polícia Militar, os agentes receberam informações sobre o crime e do veículo utilizado pelo elemento. Após buscas, o automóvel foi localizado e, em abordagem, a PM encontrou o material furtado no interior do carro.

O acusado foi encaminhado para a 127ª Delegacia de Polícia de Armação dos Búzios (127ª DP), Central de Flagrantes do dia, autuado e preso.