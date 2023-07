A cidade de Arraial do Cabo está na expectativa pela vitória do atleta e pelo retorno do cinturão ao município. - Ascom

A cidade de Arraial do Cabo está na expectativa pela vitória do atleta e pelo retorno do cinturão ao município.Ascom

Publicado 04/07/2023 19:38

O lutador cabista Alexandre Pantoja enfrentará o atual campeão da categoria peso-mosca do UFC, o mexicano Brandon Moreno, em Las Vegas, em busca do cinturão, neste sábado (8).

No caso, este será o maior desafio da carreira do atleta, que já venceu Moreno duas vezes anteriormente, uma vez no reality show Ultimate Fighter em 2016 e novamente no UFC em 2018. Pantoja, que vem de três vitórias consecutivas no UFC, disputará seu primeiro cinturão.

A cidade de Arraial do Cabo está na expectativa pela vitória do atleta e pelo retorno do cinturão ao município.