Espaço do festival - Rede social

Espaço do festival Rede social

Publicado 26/10/2023 18:09

O 1º Festival de Frutos do Mar de Arraial do Cabo começa nesta sexta-feira (27), a partir das 16h, na Orla da Praia Grande. O evento gastronômico segue até domingo (29), com diversas atrações musicais e o melhor da culinária cabista.



Mais de dez restaurantes da cidade, além de 11 expositores de chopp, vão participar do evento. Os pratos principais custarão R$ 30 e as sobremesas R$15. Já os choppes estarão disponíveis a partir de R$ 10.



Além dos pratos típicos da culinária cabista, o evento gastronômico também vai contar com uma extensa programação musical e cultural, além de área específica para a criançada.

Confira a programação:

Programação Rede social