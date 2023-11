Cavalo Morto - Divulgação GOPAM

Publicado 27/11/2023 13:33

Um cavalo foi encontrado morto dentro da antiga Álcalis, em Arraial do Cabo. A ocorrência foi registrada neste sábado (25), após o Grupamento Operacional Ambiental Marítimo (GOPAM) receber uma denúncia.

A equipe chamou uma máquina para remover e enterrar o animal. O dono ainda não foi identificado.

Segundo Fernando Costa, Coordenador Operacional da Guarda Ambiental e do GOPAM, afirma que um dos possíveis motivos da morte do animal pode ter sido o calor. “Nessa época começa a ficar muito quente. É preciso ter um cuidado redobrado com os animais, principalmente os cavalos que ficam amarrados no sol. Infelizmente, nem todos os donos tem esse cuidado, aí acontecem essas situações com mais frequência, bem mais do que as pessoas imaginam”, disse.

É importante frisar que este não é o mesmo cavalo que foi resgatado esta semana pelas equipes da Prefeitura na área de mata próxima à rotatória da Canoa