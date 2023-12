Os policiais apreenderam um simulacro de pistola e os pertences da vítima. Foram apreendidos também três telefones celulares. - Rede social

Os policiais apreenderam um simulacro de pistola e os pertences da vítima. Foram apreendidos também três telefones celulares. Rede social

Publicado 08/12/2023 13:34

Arraial do Cabo -

A Polícia Militar prendeu, na tarde desta quinta-feira (7), um homem acusado de roubo a transeunte, em Arraial do Cabo.



De acordo com a ocorrência policial, os agentes receberam uma denúncia via 190 sobre um roubo a uma mulher no Bairro Monte Alto, frente ao condomínio Aroeiras, sentido Figueira, praticado por dois elementos em uma motocicleta de cor vermelha.



Os policiais realizaram um cerco tático na região e conseguiram abordar um dos elementos na motocicleta. Com o suspeito, os policiais apreenderam um simulacro de pistola e os pertences da vítima. Foram apreendidos três telefones celulares, além da motocicleta utilizada no crime.



O suspeito foi encaminhado à 132ª DP, onde foi autuado em flagrante pelo crime de roubo. Ele permanece à disposição da Justiça.