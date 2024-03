Polo no Mar em Arraial do Cabo - Divulgação

Publicado 08/03/2024 19:01

As águas cristalinas da Praia do Forno, em Arraial do Cabo, serão palco neste final de semana da 6ª edição do Polo no Mar. O evento reúne atletas nacionais e internacionais em um espetáculo único que combina esporte e beleza natural.

O Polo no Mar é um evento de alto nível que reúne alguns dos melhores jogadores de polo aquático do mundo.

As disputas acontecem a partir das 8h, no sábado (9) e no domingo (10), e o público poderá acompanhar das areias.