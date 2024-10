Cemitério municipal Princesa Isabel - Ascom

Publicado 30/10/2024 15:24

Arraial do Cabo - A prefeitura de Arraial do Cabo, junto do Instituto de Desenvolvimento Cabista (IDAC), já começou os preparativos para receber a população no cemitério municipal Princesa Isabel, no centro, para o Dia de Finados, no sábado (2).

O local já recebe manutenção diária e a partir desta quarta-feira (30), as equipes irão realizar a pintura externa nos muros. A expectativa é que mais de mil pessoas visitem o local que ficará aberto das 6h às 18h.

A Missa de Finados ocorrerá na Igreja de Nossa Senhora dos Remédios, às 8h, na Praia dos Anjos.