Dois iPhones 11, um iPad e uma caixa de bijuterias - Divulgação/PM

Dois iPhones 11, um iPad e uma caixa de bijuteriasDivulgação/PM

Publicado 29/10/2024 15:06

Arraial do Cabo - A Polícia Militar recuperou parte dos bens de vítimas de sequestro e cárcere privado em Arraial do Cabo e prendeu dois acusados na noite desta segunda-feira (28). O crime ocorreu no bairro Sabiá.

De acordo com as informações, três indivíduos encapuzados invadiram a residência das vítimas, as renderam e as levaram para um dos quartos, onde as mantiveram em cárcere privado. Durante o período em que as vítimas estiveram sob a ameaça dos criminosos, os sequestradores realizaram um PIX no valor de R$ 5 mil e subtraíram diversos bens, incluindo celulares, eletrônicos e uma motocicleta.

Com a ajuda do GPS de um dos celulares roubados, a Polícia Militar conseguiu localizar parte dos objetos em uma área de mata próxima à ponte elevatória em Monte Alto. No local, foram recuperados dois iPhones 11, um iPad e uma caixa de bijuterias.

Através do aplicativo da PMERJ, os policiais identificaram o beneficiário do PIX e se dirigiram ao endereço indicado. No local, foram encontrados e conduzidos para a 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP) o criminoso que recebeu o valor transferido e o filho dele, responsável pelas movimentações na conta.

A Polícia Civil investiga o caso para identificar e prender os demais envolvidos no crime. As vítimas registraram um boletim de ocorrência na delegacia e estão sendo acompanhadas por equipes especializadas.