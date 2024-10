Equipe estudantil Atcheza XY - Ascom

Equipe estudantil Atcheza XY Ascom

Publicado 28/10/2024 14:30

Arraial do Cabo - A equipe estudantil Atcheza XY, composta por alunos de Arraial do Cabo, garantiu o primeiro lugar na categoria 4 da Olimpíada da Região dos Lagos de Foguetes (Orlafog), realizada em Búzios e que contou com mais de 50 equipes participantes. A competição, que teve início no último dia 17, envolveu lançamentos de foguetes com o objetivo de incentivar o interesse pela ciência e tecnologia entre jovens estudantes.



O resultado foi divulgado na sexta-feira (25), com a equipe Atcheza XY também alcançando a terceira colocação geral. A entrega das medalhas e certificados de participação ocorreu no mesmo dia.

Orlafog Ascom

A equipe é formada pelos alunos José Carlos Nascimento da Cruz, Paulo Henrike Soares Gomes Assis Rodrigues e Kauan Paulino Gomes, dos 2° e 3° anos da EJA da Escola Municipal Francisco Luiz Sobrinho, sob a orientação das professoras Ana Paula Góes e Mônica Koblischek. O projeto contou ainda com o apoio da Subsecretaria Municipal de Ciências e Tecnologia/NTM – Núcleo Tecnológico Municipal e da direção da unidade escolar.



A Orlafog foi promovida pela Equipe de Foguetes Experimentais do Instituto Federal Fluminense Campus Cabo Frio – IF Rockets, como parte da chamada 03/2023 – Olimpíadas Científicas, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPQ e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI, voltada para o fomento ao desenvolvimento científico e tecnológico no país.