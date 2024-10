23 buchas de maconha, nove pinos de cocaína, um celular e R$ 34 - Divulgação/PM

Publicado 25/10/2024 13:53

Arraial do Cabo - Um homem de 35 anos foi preso por tráfico de drogas na tarde desta quinta-feira (24), em Arraial do Cabo. A ocorrência foi registrada por volta das 12h27, na Avenida da Liberdade.

De acordo com a ocorrência, a prisão foi efetuada após troca de informações entre as polícias Civil e Militar, quando os agentes foram averiguar uma denúncia sobre um indivíduo identificado como “Robi” traficando drogas no primeiro andar de um prédio na localidade.

Guarnições se dirigiram ao local e, após um cerco tático, conseguiram encontrar o suspeito que, ao avistar os agentes, arremessou uma caixa de som, onde foram encontradas as drogas, além de um celular.

No total, foram apreendidas 23 buchas de maconha, nove pinos de cocaína, um celular e R$ 34. O homem, juntamente com as drogas, foi encaminhado para a 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP), onde permaneceu detido.