Evento tem início às 17h, na Praça da Bíblia Reprodução

Publicado 23/10/2024 20:01

ARRAIAL DO CABO - A Praça da Bíblia, em Arraial do Cabo, receberá nesta sexta-feira (25), a partir das 17h, mais uma edição da Feira Turística e Cultural do Xaréu.

O evento faz parte do calendário oficial do município e reunirá gastronomia diversificada, artesanato local e música ao vivo, atraindo tanto moradores quanto turistas.

Entre as atrações, o músico Arthur Pimenta será o responsável pelo show ao vivo. Além disso, o evento contará com a participação de produtores de chopp. Conhecida por promover um ambiente familiar e destacar a cultura local, a feira segue como um ponto de encontro para a população.