Festival de Frutos do Mar - Reprodução

Publicado 22/10/2024 13:48

Arraial do Cabo - A Praia Grande, em Arraial do Cabo, vai se transformar em um verdadeiro paraíso gastronômico nos dias 8, 9 e 10 de novembro. A cidade se prepara para a segunda edição do Festival de Frutos do Mar, Gastronomia e Chopp, prometendo uma experiência inesquecível para moradores e turistas.



O evento é organizado pela Prefeitura de Arraial do Cabo, em parceria com a Secretaria de Turismo. No total, 15 dos melhores restaurantes da cidade e 9 expositores de chopp estarão presentes. A iniciativa visa promover a gastronomia local, movimentar a economia e oferecer uma opção de lazer para todos os públicos.



Os visitantes poderão saborear pratos principais à base de frutos do mar, todos elaborados com ingredientes frescos e de alta qualidade. O melhor de tudo é que os pratos serão oferecidos por um preço único de R$ 35,00. Para a sobremesa, as opções variam até R$ 15,00. Os valores do chopp serão divulgados em breve.



As barracas padronizadas, estrategicamente localizadas na Orla da Praia Grande, serão o ponto de encontro para os amantes da boa comida. O ambiente contará ainda, com uma área kids com diversos brinquedos para a diversão da criançada.

Festival de Frutos do Mar Sabrina Sá

Ao longo dos próximos dias, a organização do evento divulgará a lista completa dos pratos que estarão disponíveis no festival.

Festival de Frutos do Mar Reprodução

