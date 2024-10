Prefeitura - Reprodução

Prefeitura Reprodução

Publicado 22/10/2024 13:27

Arraial do Cabo - O município de Arraial do Cabo lançou uma convocação para que a população participe do Diagnóstico Socioambiental ProMEA, iniciativa voltada para identificar os desafios ambientais locais.

A pesquisa tem como objetivo levantar informações que irão subsidiar a formulação de diretrizes para políticas e ações de educação ambiental, fundamentais para o desenvolvimento sustentável da cidade.

A sociedade civil, moradores e até mesmo visitantes podem participar contribuindo com suas opiniões por meio de um formulário on-line. O questionário ficará disponível por cerca de uma semana, com a possibilidade de ser prorrogado, dependendo do nível de adesão da população.