Cinco tiras de maconha, um pino de cocaína, um celular e R$ 39,00 em espécie - Divulgação/PM

Cinco tiras de maconha, um pino de cocaína, um celular e R$ 39,00 em espécieDivulgação/PM

Publicado 21/10/2024 13:41

Arraial do Cabo - A Polícia Militar prendeu um homem de 35 anos, conhecido como “Bracinho”, na tarde deste domingo (20), em Arraial do Cabo. A ação ocorreu por volta das 11h50, na Alameda Boa Vista, no Morro do Boa Vista.

De acordo com a ocorrência policial, durante patrulhamento de rotina pela comunidade, os agentes perceberam dois indivíduos em atitude suspeita, sentados em uma varanda de um quiosque fechado. Ao se aproximarem, reconheceram um dos homens como sendo “Bracinho”, conhecido por gerenciar o tráfico de drogas naquela região.

Na abordagem, foram encontrados em posse de “Bracinho” cinco tiras de maconha, um pino de cocaína, um celular e R$ 39,00 em espécie. Com o outro indivíduo, foi encontrado um cigarro de maconha.

Questionado pelos policiais, “Bracinho” confessou estar traficando drogas no local e informou que o outro era apenas um usuário e amigo. Diante dos fatos, ambos foram conduzidos para a 132ª DP e, posteriormente, para a 126ª DP, onde “Bracinho” foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. O amigo, apesar de encontrado com drogas, foi liberado.