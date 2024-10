Motocicleta apreendida - Divulgação/PM

Publicado 21/10/2024 13:20

Arraial do Cabo - Um homem de 19 anos foi detido na manhã de sexta-feira (18), em Arraial do Cabo, por conduzir perigosamente em via pública ao ser flagrado ‘empinando moto’ e realizando outras manobras na Rua Dom Pedro I, no Centro da cidade.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada durante patrulhamento pela localidade, quando a equipe notou o indivíduo realizando manobras perigosas em via pública.

Diante da situação, ele foi encaminhado para a 132ª DP (Arraial do Cabo), onde a motocicleta permaneceu apreendida. Posteriormente, o elemento foi conduzido à 126ª DP (Cabo Frio), central de flagrantes do dia, onde permaneceu preso.