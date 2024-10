Marly da Silva Corrêa, idosa de 82 anos, corre sério risco de perder o olho esquerdo - Rede social

Publicado 22/10/2024 15:46

Arraial do Cabo - Familiares denunciam que Marly da Silva Corrêa, idosa de 82 anos de Arraial do Cabo, corre sério risco de perder o olho esquerdo. Segundo relatos, ela necessita de uma cirurgia emergencial no globo ocular desde maio deste ano, contudo, a situação só teria tido andamento depois de um processo judicial, cuja decisão foi a realização do procedimento em até 48 horas. A família afirma, no entanto, que apenas foi marcada uma consulta no Rio de Janeiro para esta quinta-feira (24), sem qualquer garantia de que a cirurgia seja efetuada.

De acordo com o relato, em uma consulta oftalmológica, o médico teria afirmado que Marly necessita de alguns pontos para o globo ocular “não sair” e que “já está quase saindo”. E, enquanto o procedimento cirúrgico não é realizado, é necessária a utilização de um tampão. O fato provocou apavoramento na família, que, há cerca de cinco meses, buscou auxílio de mídias sociais para a divulgação do fato, com o objetivo de acelerar o processo da idosa, mas sem sucesso.

Ao perceberem que, apesar da repercussão do caso, a idosa continuaria na fila de espera aguardando a cirurgia emergencial, familiares ingressaram na Justiça, no início deste mês, contra o município cabista, que acompanhava o tratamento de Marly, e também contra o Estado do Rio de Janeiro. A decisão, conforme relato, teria sido a realização do procedimento em até 48 horas, o que não teria sido cumprido.

A família afirma que chegou a pedir o bloqueio dos cofres públicos após a não realização do procedimento, o que foi negado pelo juiz. Entretanto, na última quinta-feira (17), a prefeitura entrou em contato com Marly, marcando uma consulta médica para esta quinta-feira (24) no Hospital Pedro Ernesto, no Rio de Janeiro, só que sem garantias de que o procedimento será realizado.

O receio da família é que Marly, mesmo correndo o risco de perder o globo ocular, se exponha à situação e, chegando ao hospital, não passe pelo procedimento. Ainda de acordo com a denúncia, um parente conta que, em uma nova petição, relatou a questão e, em resposta, o juiz teria questionado ao Estado e ao município se dá para operar no dia da consulta ou não.

O Jornal O Dia entrou em contato com a prefeitura de Arraial do Cabo, que, em resposta, informou que “após comunicação judicial, cumpriu integralmente a decisão”. Declarou que “a paciente foi regulada e a consulta agendada para o dia 24 de outubro, no Hospital Pedro Ernesto, no Rio de Janeiro”. Confira a nota:

“A Secretaria de Saúde de Arraial do Cabo esclarece que o procedimento solicitado pela paciente é um procedimento de alta complexidade, disponibilizado pela Secretaria Estadual de Saúde.

Informa que, após a comunicação judicial, o município cumpriu integralmente a decisão. A paciente foi regulada e a consulta agendada para o dia 24 de outubro, no Hospital Pedro Ernesto, no Rio de Janeiro.

Informa também que os familiares da paciente foram comunicados no dia 17 de outubro”.

O Jornal também questionou a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro sobre a situação, mas ainda não obteve retorno.