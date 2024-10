Motocicleta apreendida - Divulgação/PM

Motocicleta apreendida Divulgação/PM

Publicado 28/10/2024 13:33

Arraial do Cabo - Na noite de quinta-feira (24), a equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), da Guarda Civil Municipal de Arraial do Cabo, deteve um motociclista após constatar manobras arriscadas no trânsito local.

De acordo com a ocorrência, o homem, conduzindo uma motocicleta Yamaha Fazer de cor branca e sem placa de identificação, foi visto sem capacete na Rua Epitácio, onde executou uma manobra perigosa ao levantar a roda dianteira da moto, atitude que chamou a atenção dos agentes em patrulhamento.

Diante da infração, os guardas imediatamente deixaram o ponto de patrulha para abordar o condutor. Ao examinar o veículo, constataram que o chassi indicava a obrigatoriedade da placa, removida pelo motociclista. Outras irregularidades foram observadas, incluindo a ausência de espelhos retrovisores e sinalizadores, licenciamento expirado e alterações não autorizadas no escapamento.

Além das condições do veículo, a equipe confirmou que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A verificação no sistema Senatran apontou uma restrição administrativa ativa, o que motivou a solicitação de um guincho para a remoção do veículo.

O motociclista foi encaminhado à 132ª Delegacia de Polícia (DP) e, em seguida, à Central de Flagrantes na 127ª DP, onde foi autuado com base nos artigos 308 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, que tipificam a condução perigosa e sem habilitação. Após avaliação na delegacia, foi determinada sua prisão em flagrante, e a motocicleta foi apreendida para as providências legais.