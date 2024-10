Reunião com representantes do poder público municipal e profissionais do setor - Ascom

Reunião com representantes do poder público municipal e profissionais do setor Ascom

Publicado 30/10/2024 15:52

Arraial do Cabo - Na terça-feira (29), foi realizada uma reunião no auditório do Centro Educacional e Cultural Manoel Camargo, em Arraial do Cabo, para discutir a regulamentação do serviço de Quadriciclo-Turismo. O encontro reuniu representantes do poder público municipal e profissionais do setor em uma consulta pública voltada ao levantamento de demandas e propostas, atendendo às exigências do Ministério Público.

Na ocasião, foram apresentadas orientações para que pessoas físicas, jurídicas e proprietários de quadriciclos se adequem aos requisitos técnicos estipulados pela Resolução CONTRAN n. 573/2015. As contribuições dos participantes foram documentadas e serão analisadas para embasar as decisões futuras, com o intuito de garantir a participação de todos os envolvidos no processo.

Participaram da reunião representantes de empresas privadas, da sociedade civil, vereadores e representantes das Secretarias de Segurança Pública, Turismo e Meio Ambiente, além de membros do COMTRANS e da FUNTEC.