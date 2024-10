Moto recuperada - Divulgação/PM

Moto recuperada Divulgação/PM

Publicado 30/10/2024 15:28

Arraial do Cabo - A Polícia Militar recuperou, em Arraial do Cabo, uma motocicleta com registro de roubo na noite desta terça-feira (29). A operação foi desencadeada após denúncias de que dois indivíduos haviam adentrado em uma área de mata próxima ao condomínio Lagoa Azul, em Monte Alto, com uma motocicleta e saído em outra.

Após diligências na região, os agentes localizaram a motocicleta em uma área de mata, próxima à beira da lagoa. Além do veículo, foram encontrados uma touca ninja e uma luva.

A motocicleta recuperada foi encaminhada à 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP), onde será periciada e devolvida ao legítimo proprietário. Ninguém foi preso.