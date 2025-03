Acidente - Reprodução

Publicado 24/03/2025 17:34

Arraial do Cabo - Um acidente grave entre dois carros foi registrado no fim da manhã deste domingo (23) na Rodovia General Bruno Martins (RJ-140), estrada que liga Cabo Frio a Arraial do Cabo.



De acordo com informações preliminares, o passageiro do veículo preto, que seria um turista argentino utilizando um carro de aplicativo, sofreu fratura no nariz.



O Corpo de Bombeiros foi acionado para o atendimento e já compareceu ao local. No momento, os agentes estão realizando cuidadosamente a retirada da vítima do carro, que pode ter quebrado algum outro membro.



A RJ-140 é conhecida pela frequência de acidentes, inclusive com vítimas fatais. Moradores da região já realizaram manifestações cobrando medidas das autoridades, como instalação de redutores de velocidade e sinalização adequada. Apesar do apelo, até o momento, nada foi feito. A população local segue pedindo ajuda.