Guarda-vidas registram 67 ocorrênciasReprodução

Renata Cristiane
Arraial do Cabo - O último fim de semana do inverno foi marcado por praias movimentadas e intenso trabalho dos guarda-vidas em Arraial do Cabo. Entre sábado (20) e domingo (21), foram registradas 67 ocorrências nas praias do Centro e nos distritos.
De acordo com o balanço, dez crianças se perderam dos responsáveis, mas todas foram localizadas e entregues às famílias rapidamente. Também foram contabilizados 36 resgates no mar e 19 atendimentos a banhistas que apresentaram mal-estar ou sofreram pequenos ferimentos.
Duas situações exigiram reforço do Corpo de Bombeiros. Uma delas foi um acidente com moto aquática que necessitou atendimento emergencial. A outra se tratou da localização de uma vítima desaparecida na região de Cabo Frio, cujo corpo veio à superfície próximo à Praia do Pontal.
Além das ocorrências, os guarda-vidas realizaram mais de 200 ações preventivas, com orientações a moradores e turistas sobre riscos do mar e respeito às bandeiras de sinalização. A equipe da Secretaria de Segurança Pública mantém treinamentos diários para reforçar o trabalho de prevenção e garantir a segurança de quem frequenta as praias.