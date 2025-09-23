Guarda-vidas registram 67 ocorrênciasReprodução
Guarda-vidas registram 67 ocorrências em fim de semana de praias cheias em Arraial do Cabo
Balanço inclui 36 resgates no mar, dez crianças localizadas e acidente com moto aquática
Guarda-vidas registram 67 ocorrências em fim de semana de praias cheias em Arraial do Cabo
Balanço inclui 36 resgates no mar, dez crianças localizadas e acidente com moto aquática
Prefeito Fabinho cumpre agenda no Rio em busca de novos investimentos para pavimentação em Iguaba Grande
A visita reforça o compromisso da gestão municipal em manter um diálogo constante e produtivo com todas as esferas de governo, visando garantir mais recursos e avanços
Vice-prefeito de Maricá, Joãozinho Maurício, participa de ato contra a PEC da Blindagem
Manifestação reuniu milhares de pessoas em Copacabana contra as medidas em discussão no Congresso Nacional
Última semana para se inscrever nos cursos técnicos do IFRJ Arraial do Cabo
Podem se candidatar estudantes que estão no 9º ano ou que já concluíram o Ensino Fundamental, com no máximo 17 anos no dia da matrícula.
Prefeito de São Pedro entrega água potável a mais de 600 famílias do Parque Arruda
Obra contou com a implantação de cerca de 8 km de adutora e mais de 22 km de rede de distribuição, garantindo água de qualidade diretamente nas residências da comunidade
Carro derruba motocicleta estacionada e deixa o local sem prestar assistência em Arraial do Cabo
Ocorrência foi registrada na Praia Grande; não houve feridos, apenas danos materiais
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.